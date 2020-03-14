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14.03.20 17:29

В Подмосковье и Москве введен режим свободного посещения школ и детсадов

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
14 марта. Interfax-Russia.ru - По рекомендации врачей мэр столицы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующий указ мэра размещен на его официальном сайте.

Собянин сообщил, что в качестве одной из новых мер с понедельника в Москве вводится свободное посещение школ.

"Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее", - заявил мэр.

Он уточнил, что обычные занятия в школах будут продолжаться, режим свободного посещения образовательных учреждений будет действовать до особого распоряжения.

"По состоянию на 13 марта 2020 года коронавирусная инфекция подтверждена у 24 жителей Москвы. За последние сутки число заболевших выросло на пять человек", - написал Собянин на своем личном сайте в субботу.

В числе других дополнительных мер по профилактике распространения инфекции - обязанность работодателей не допускать на рабочее место и территорию организаций сотрудников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому.

"Эта мера призвана защитить здоровье других работников. Напомню, что Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда", - пояснил руководитель Москвы.

Кроме того, Собянин уточнил, что режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними лиц. При этом срок самоизоляции остается прежним - 14 дней.

Собянин разъяснил, что введенный в Москве режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса официально признается обстоятельством непреодолимой силы.

"В сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств", - пояснил мэр.

Собянин поблагодарил москвичей, которые с пониманием и ответственностью соблюдают ограничительные меры.

"Я им за это благодарен. Тем самым они вносят свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом", - добавил мэр.

Режим свободного посещения на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса ввели также в учебных учреждениях Подмосковья. ОБ этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства образования Московской области.

"Начиная с понедельника, 16 марта, во всех подмосковных школах и детских садах вводится свободное посещение, то есть учащимся и воспитанникам разрешается посещать занятия по усмотрению их родителей или законных представителей. Если нет возможности оставить ребёнка дома, то его будут ждать в школе или детском саду", - цитирует пресс-служба министра образования Подмосковья Ирину Каклюгину.

Все школы и детские сады продолжат работать в штатном режиме. Меры вводятся на период действия режима повышенной готовности.

В пресс-службе добавили, что оставшиеся дома дети будут получать учебные материалы и домашнее задание через Школьный портал. Также со следующей недели будет запущена платформа онлайн, с помощью которой дети смогут учиться, не выходя из дома.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, также вводится обязательный карантин для родственников самоизолированных из-за коронавируса.

В свою очередь Воробьев призвал жителей Подмосковья не посещать массовые мероприятия на выходных.

"Вчера я выпустил постановление, которое вводит свободное посещение школ и запрещает массовых мероприятий. Главы муниципалитетов должны обеспечить отмену таких мероприятий. А жителей я прошу: если у вас в ближайшие дни есть планы посетить, например, музей или развлекательный центр, сходить на вечеринку или день рождения - лучше от этого воздержаться и провести выходные дома с семьей", - написал губернатор области в своем аккаунте в Instagram.

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