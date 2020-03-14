Мишустин: практику карантина по COVID-19 нужно распространить на все регионы

14.03.20 17:15

© РИА Новости. Михаил Климентьев

14 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости, по примеру Москвы, ввести по всей стране 14-дневный карантин для людей из групп риска по коронавирусу.

На стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу председатель правительства отметил появление новой тенденции: "У нас коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся в частности из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили".

"И в этой связи необходимо сосредоточить усилия на контроле за группами риска, то есть за российскими гражданами и за иностранцами, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией", - считает глава кабинета министров. По его словам, "для этого требуется переводить их на 14-дневный карантин и врачебное наблюдение".

"Здесь медлить нельзя, нужна в общем-то быстрая диагностика и оперативные меры при выявлении заболевания так, как это сделано в Москве", - уверен Мишустин.

"Эту практику необходимо распространить на все регионы страны", - указал он.

При этом Мишустин подчеркнул, что россияне должны получать максимально полную и достоверную информацию о ситуации с коронавирусом и мерах профилактики.

"Считаю также возможным, чтобы главный санитарный врач мог обязать пациентов находиться на домашнем карантине. Просил бы Татьяну Алексеевну Голикову также проработать это предложение, чтобы мы продумали по этим рекомендациям наши меры", - сказал Мишустин.

"У людей должна быть максимально полная и достоверная информация о ситуации и о мерах профилактики. Здесь у нас и Минздрав, и Роспотребнадзор много сделали. Сейчас эта информация на интернет-сайтах есть, нужно ее и также более активно размещать", - отметил премьер.

Также премьер-министр рекомендовал россиянам минимизировать любые поездки за границу из-за коронавируса.

"Мы просим наших граждан минимизировать поездки", - заявил председатель правительства.

Он напомнил, что кабинет министров уже обратился "ко всем федеральным органам исполнительной власти, чтобы они максимально воздержались от командировок и отменили их, а также поездки в личных целях". "И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем", - подчеркнул Мишустин.

По состоянию на вечер пятницы, 13 марта, в России зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции. В субботу правительство Кузбасса сообщило о выявлении коронавируса у двух жителей Кемерово.