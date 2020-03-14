Школам во всех регионах РФ рекомендовано временно перейти на дистанционный режим обучения

14.03.20 17:24

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 марта. Interfax-Russia.ru - Минпросвещения России рекомендовало региональным органам власти перевести обучение в школах на дистанционный режим в качестве превентивной меры по предотвращению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.

"На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

Там отмечается, что соответствующие рекомендации были направлены министерством во все регионы страны.

Также Минпросвещения разослало в регионы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. В них, в частности, региональным органам управления образованием поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

"В случае остановки процесса обучения на территориях образовательных организаций (рекомендовано) выстраивать работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах", - пояснили в Минпросвещения.

В пресс-службе также отметили, что в большинстве регионов в ближайший период начнутся плановые каникулы у детей.

"У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения", - цитируют в пресс-службе главу Минпросвещения Сергея Кравцова.