У 52 человек из больницы в Коммунарке не подтвердился коронавирус

15.03.20 10:27

Фото Александра Левчука

15 марта. Interfax-Russia.ru - Более 50 человек, у которых не подтвердился коронавирус, выписали из больницы в Коммунарке в эти выходные, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

"Было выписано 52 человека. Все из них были лицами, контактировавшими с заболевшими или имели легкие симптомы ОРВИ по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией",- сообщил Проценко журналистам в воскресенье.

По его словам, на протяжении нескольких недель им оказывался комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

"В настоящий момент все из них полностью здоровы. В больничном комплексе находятся 312 пациентов, из них 17 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция",- сказал он.

Как подчеркнул Проценко, нет ни одного пациента в критическом состоянии.