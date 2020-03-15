РФ временно прекращает курсирование международных поездов из Украины, Молдавии и Латвии

15.03.20 11:56

© РИА Новости. Илья Питалев

15 марта. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" в воскресенье сообщило о временном прекращении курсирования международных поездов в сообщении с Украиной, Молдавией и Латвией из-за ситуации с коронавирусом.

"В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов", - говорится в сообщении.

"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - отмечается в документе.

По сообщению РЖД, временно отменяется курсирование следующих поездов:

№65/66 Москва - Кишинев (АО "ФПК"),

№5/6 Москва - Киев (Украинские ж/д),

№23/24 Москва - Одесса (Украинские ж/д),

№ 61/62 Москва - Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва,

№73/74 Москва - Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва,

№ 95/96 Москва - Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава - Москва, Днепр-Москва,

№53/54 С.Петербург - Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков - Санкт-Петербург,

№47/48 Москва - Кишинев (Молдавские ж/д),

№341/342 Москва - Кишинев (Молдавские ж/д),

№361/362 С.Петербург - Кишинев (Молдавские ж/д),

№369/370 Баку - Киев (Азербайджанские ж/д).

"Возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены", - сообщает РЖД.

Также компания уведомила о временном прекращении курсирования международных поездов в сообщении с Латвией из-за ситуации с коронавирусом.

"В соответствии с уведомлением ГАО "Latvijas Pasts" (Латвийские ж.д.) о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении РЖД.

Таким образом, отмечается в сообщении, приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига - Москва и беспересадочных вагонов Рига - Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга - с 16 марта.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены, сообщили в РЖД.

"Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8(800)775-00-00 (для звонков из России), а также 7(499)605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств)", - говорится в сообщении.