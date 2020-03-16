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16.03.20 06:25

Школа гидов заработает в нацпарке "Бикин" в Приморье

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
16 марта. Interfax-Russia.ru - Подготовка экскурсоводов для национального парка "Бикин" в Приморье начнется в 2020 году при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

"В 2020 году Всемирный фонд дикой природы совместно с национальным парком "Бикин" планирует запустить проект по созданию школы гидов из числа местных жителей. Все прошедшие школу, настоящие и будущие экскурсоводы национального парка, получат информацию, которая поможет им обеспечить комфортное и, главное, безопасное нахождение посетителей на территории", - сообщила в понедельник агентству "Интерфакс-Дальний Восток" старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям Анна Сердюк.

По ее словам, для гидов будут проведены семинары, на которых они узнают, как вести себя во время экстремальных ситуаций, оказывать первую медицинскую помощь, какие меры безопасности необходимо соблюдать. Экскурсоводам расскажут о психологии туриста и о том, как правильно подготовить и преподать материал, чтобы он был интересен.

"Важно, чтобы турист унес с территории национального парка идею о сохранении окружающего мира, совместного существования людей с природой, традиционного быта коренных малочисленных народов. Необходимо, чтобы экскурсоводы могли правильно преподносить информацию о природных ценностях национального парка, о редких видах и о взаимодействии с природой", - отметила Сердюк.

Первая группа - 10-15 человек - начнет учебу в августе-сентябре 2020 года. Планируется, что семинары будут проводиться три-четыре раза в год.

Спикерами выступят специалисты, занимавшиеся эколого-экономическим обоснованием создания национального парка, представители коренных малочисленных народов - удэгейцев и нанайцев, и эксперты в области психологии.

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