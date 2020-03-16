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16.03.20 06:37
Все школы на Чукотке переходят на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом
"С 17 марта в регионе вводится двухнедельное ограничение на проведение массовых мероприятий в помещениях. Также принято решение о переводе всех учащихся образовательных учреждений на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.
Также на предприятиях должны измерять температуру тела и отстранять от работы людей с повышенной температурой.
В Чукотском автономном округе открыта круглосуточная горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции.
Отмечается, что медицинские учреждения округа готовы к приему больных. В округе есть лекарства, расходные материалы, включая 32 тыс. одноразовых масок, 30 противоэпидемиологических комплектов, более 5,5 тыс. штук одноразовых защитных комплектов, дезинфекционных средств, а также транспорт и специальное оборудование для оказания медицинской помощи.
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