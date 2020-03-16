ДВФУ разработал план перехода на электронное обучение из-за коронавируса

16.03.20 06:50

© РИА Новости. Руслан Кривобок

16 марта. Interfax-Russia.ru - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) разработал план по переходу на электронное обучение, который позволит обезопасить студентов и сотрудников от рисков распространения нового коронавируса, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе вуза.

"ДВФУ продолжит вести занятия по утвержденному расписанию, но без необходимости присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях. Лекционные и семинарские занятия будут проводиться в формате вебинаров через университетскую электронную систему, к которой студенты смогут подключаться через персональные электронные устройства из дома или общежития", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в университете состоится Ученый совет, который рассмотрит и примет решение о переходе на электронное обучение.

Ректор вуза Никита Анисимов отметил, что для ДВФУ электронное обучение - это привычный формат.

"С 2018 года все учебные планы включают онлайн курсы ведущих российских университетов, на платформе Открытое образование, а также онлайн курсы, разработанные преподавателями ДВФУ. В общей сложности электронные курсы осваивают около 13 тыс. студентов университета ежегодно. И, разумеется, у наших студентов есть дистанционный доступ к научной библиотеке, подпискам на реферативные и полнотекстовые научные базы, к методическим материалам, записям вебинаров и лекций через LMS-систему", - сказал Анисимов, комментарий которого распространила пресс-служба ДВФУ.