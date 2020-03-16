Семь человек, в том числе четверо детей, погибли на пожаре в Иркутской области

16.03.20 07:45

© РИА Новости. Варвара Гертье

16 марта. Interfax-Russia.ru - Трое взрослых и четверо детей погибли на пожаре в квартире в посёлке Усть-Уда Иркутской области, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что горел двухквартирный жилой дом на улице Орджоникидзе, информация поступила от очевидцев в 5:24 утра по местному времени (00:24 мск).

"К моменту прибытия пожарных подразделений веранда одной из квартир находилась в огне. В квартире звеном газодымозащитной службы были обнаружены семь человек: погибшие - мужчина 1998 года рождения и две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четыре ребенка, получившие отравление угарным газом", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что пожарными им была оказана неотложная помощь, до приезда "скорой" проводилась сердечно-легочная реанимация.

"По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки", - сказали в пресс-службе.

Пресс-служба главного управления МЧС по региону сообщает, что площадь пожара составила 25 кв. м. Веранда уничтожена огнем полностью, квартира закопчена. К ликвидации пожара были привлечены девять человек и три единицы техники.

На место выехала специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего.

"В январе этого года с жильцами дома была проведена беседа, им был установлен автономный пожарный извещатель. Который, к слову, работал и подавал сигнал на момент прибытия пожарных. Почему взрослые своевременно не отреагировали на него и не предприняли действий к спасению, предстоит установить в ходе проверки. По словам соседей, жильцы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Семья была признана неблагополучной и состояла на учете", - приводятся в сообщении слова заместителя главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктора Пашкова.