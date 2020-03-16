Более 500 человек находятся под наблюдением в Новосибирской области из-за коронавируса

16.03.20 07:49

© РИА Новости. Игорь Зарембо

16 марта. Interfax-Russia.ru - В Новосибирской области под медицинским наблюдением находится более 500 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, сообщил вице-губернатор Сергей Нелюбов на оперативном совещании в правительстве области в понедельник.

"У нас 543 человека находятся под наблюдением", - сказал он.

"У нас усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту Толмачево, в воздушном пункте пропуска (...) усилен карантинный контроль на границе с Казахстаном", - сказал Нелюбов.

В свою очередь своей стороны министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что в настоящее время установлено 56 человек, контактировавших с жителями Кемеровской области, у которых было подтверждено заражение коронавирусом Covid-19.

Со своей стороны, губернатор Андрей Травников сообщил, что в связи с коронавирусом отменяются форумы "Учсиб", "Транспорт Сибири" и "Технопром".

"Транссибирский Арт-Фестиваль (должен открыться 20 марта - ИФ) состоится в усеченном составе, с участием только российских исполнителей", - сказал он.

Также, по его словам, готовятся решения по переходу школ и вузов на дистанционное обучение, в ближайшее время будет разрешено свободное посещение школ.

Министр образования региона Сергей Федорчук заявил, что школы уйдут на каникулы с 18 марта, а не с 23 марта.

Губернатор Травников отметил, что в первую очередь необходимо не создавать дополнительных рисков, отменить все командировки, в том числе в страны ближнего зарубежья.

"Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны, если вы или ваши коллеги почувствовали недомогание - лучше не ходить на работу и обратиться к врачу", - сказал он.