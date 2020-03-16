Находящаяся на карантине пациентка сбежала ночью из больницы в Коммунарке

16.03.20 08:28

© РИА Новости. Виталий Белоусов

16 марта. Interfax-Russia.ru - Пациентка, находящаяся на карантине, сбежала из стационара в Коммунарке, сообщил главврач Московской больницы N40 Денис Проценко.

"По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией. Прошу коллег объяснять немедикам серьезность ситуации, а жителям проявить гражданскую сознательность", - написал Проценко на своей странице в "Фейсбуке".

Проценко не уточнил, подтверждён ли коронавирус у этой пациентки.

Он посетовал, что, несмотря на проводимую информационную политику предписания и разъяснительную работу при поступлении, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализируемых пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID-19 ими в городе.