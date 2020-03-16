Студенты якутского СВФУ перейдут на "удаленку" из-за коронавируса

16.03.20 08:33

© РИА Новости. Владимир Астапкович

16 марта. Interfax-Russia.ru - Учащиеся Северо-Восточного федерального университета до конца марта перейдут на дистанционное обучение в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, сообщает пресс-служба университета.

"Если есть необходимость, продлим количество учебных дней или перенесем часть практических занятий на осень", - цитируются в сообщении слова ректора Анатолия Николаева.

По его словам, на данный момент все учебные программы загружены в систему MOODLE, так как университет уже планировал переход на индивидуальную траекторию каждого студента со следующего года.

"Конференции и занятия будут проводиться с использованием видеотехнологий. Все массовые мероприятия отменены, по мере возможности они будут проводиться в онлайн-режиме, часть мероприятий перенесли на осень", - говорится в сообщении.

Также руководство университета планирует ограничить количество командировок сотрудников и контролировать свободное время студентов.

"Особое внимание уделяем иностранным студентам и тем, кто находится на практике по индивидуальной траектории обучения в странах Евросоюза. Студенты, которые приехали из других стран, обязательно проходят медосмотр, находятся на двухнедельном карантине. Также ограничен приезд наших иностранных профессоров, научных сотрудников", - отметил ректор.