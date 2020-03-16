Новых случаев коронавируса в Кузбассе не зарегистрировано

16.03.20 08:36

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

16 марта. Interfax-Russia.ru - Врачи не выявили новых случаев заражения коронавирусом в Кемеровской области, сообщил в понедельник на брифинге в облправительстве заместитель губернатора по вопросам соцразвития Алексей Цигельник.

"У нас ни одного нового случая не выявлено, двое - исключены из списка подозреваемых в заболевании. Ни один из двух заболевших не находится в реанимации, замечено незначительное улучшение в их состоянии", - сказал Цигельник.

Как сообщалось, вечером 13 марта двое жителей Кемерово были госпитализированы с подозрением на коронавирус, на следующий день диагноз подтвердился. Кроме того, с подозрением на заражение госпитализирован житель Новокузнецка.

Инфицированные заразились в Италии на отдыхе.

Всего под медицинским наблюдением в регионе находятся девять человек - пять из круга общения носителей коронавируса, предположительно, вступавших с ними в контакт, четыре - пациенты, чьи тесты показали отрицательный результат.