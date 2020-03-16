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16.03.20 08:40
Усиленный дезинфекционный режим ввели в образовательных учреждениях Челябинской области
"Прошло заседание регионального штаба по профилактике вирусных инфекций. (...) Во всех школах, вузах и детских садах вводится усиленный дезинфекционный режим. Рекомендовано ограничить массовые мероприятия во всех городах и районах области", - написал он.
Глава региона также уточнил, что решение о переходе учащихся на дистанционное обучение "пока не принято". На подобный режим рекомендовано перевести только студентов из Казахстана.
"Усилены меры безопасности на границе с Казахстаном. Студентов из соседней страны рекомендовано перевести на дистанционное обучение", - отметил Текслер.
Как сообщалось, в РФ зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ рекомендовали вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение студентов.
Также Минпросвещения разослало в регионы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. Региональным органам управления образованием, в частности, поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений.
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