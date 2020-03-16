Усиленный дезинфекционный режим ввели в образовательных учреждениях Челябинской области

16.03.20 08:40

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

16 марта. Interfax-Russia.ru - В школах, вузах и детских садах Челябинской области будет проводиться усиленная дезинфекция, сообщил в своем инстаграме глава региона Алексей Текслер.

"Прошло заседание регионального штаба по профилактике вирусных инфекций. (...) Во всех школах, вузах и детских садах вводится усиленный дезинфекционный режим. Рекомендовано ограничить массовые мероприятия во всех городах и районах области", - написал он.

Глава региона также уточнил, что решение о переходе учащихся на дистанционное обучение "пока не принято". На подобный режим рекомендовано перевести только студентов из Казахстана.

"Усилены меры безопасности на границе с Казахстаном. Студентов из соседней страны рекомендовано перевести на дистанционное обучение", - отметил Текслер.

Как сообщалось, в РФ зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ рекомендовали вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение студентов.

Также Минпросвещения разослало в регионы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. Региональным органам управления образованием, в частности, поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений.