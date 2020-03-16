Госпиталь на 500 коек построят в Хабаровске для пациентов с подозрением на COVID-19

16.03.20 08:49

Фото Александра Левчука

16 марта. Interfax-Russia.ru - Инфекционный госпиталь планируется построить в Хабаровске для обследования людей с подозрением на коронавирус, сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"На уровне федерального центра принято решение о строительстве быстровозводимого инфекционного госпиталя до 500 коек на территории Хабаровского края, который впоследствии будет переоборудован в многопрофильную инфекционную больницу",- сказал глава региона на аппаратном совещании в правительстве края в понедельник.

По его словам, в госпитале будут проходить обследование люди, у которых будет выявлено подозрение на коронавирус.

По информации министра здравоохранения региона Александра Витько, региональные власти уже подобрали земельные участки, где может быть построено новое медучреждение.

В свою очередь, в пресс-службе краевого правительства журналистам сообщили, что на строительство госпиталя может уйти до 3 месяцев.

"Когда начнется строительство, пока неизвестно. (Вопрос - ИФ) в стадии согласования и обсуждения с федеральными органами власти. Возможно, это будет Дальневосточный центр", - отметил представитель пресс-службы.