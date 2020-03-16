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16.03.20 08:49
Госпиталь на 500 коек построят в Хабаровске для пациентов с подозрением на COVID-19
"На уровне федерального центра принято решение о строительстве быстровозводимого инфекционного госпиталя до 500 коек на территории Хабаровского края, который впоследствии будет переоборудован в многопрофильную инфекционную больницу",- сказал глава региона на аппаратном совещании в правительстве края в понедельник.
По его словам, в госпитале будут проходить обследование люди, у которых будет выявлено подозрение на коронавирус.
По информации министра здравоохранения региона Александра Витько, региональные власти уже подобрали земельные участки, где может быть построено новое медучреждение.
В свою очередь, в пресс-службе краевого правительства журналистам сообщили, что на строительство госпиталя может уйти до 3 месяцев.
"Когда начнется строительство, пока неизвестно. (Вопрос - ИФ) в стадии согласования и обсуждения с федеральными органами власти. Возможно, это будет Дальневосточный центр", - отметил представитель пресс-службы.
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