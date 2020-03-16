Школы и колледжи Ленобласти переходят на дистанционное обучение

16.03.20 08:56

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 марта. Interfax-Russia.ru - Детские сады, школы и колледжи Ленинградской области с 17 марта переходят на режим свободного посещения, сообщила пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"В школах и колледжах для учащихся будет организовано дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что родителям рекомендовано по возможности воздержаться от посещения детьми образовательных учреждений.

Как сообщалось, 13 марта в Ленинградской области был подтвержден первый случай заболевания Covid-19. Заболевание выявлено у жительницы Кудрово Всеволожского района, вернувшейся из Италии. Состояние женщины оценивалось как удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, в соответствии с которым в регионе запрещены мероприятия численностью свыше 300 человек.