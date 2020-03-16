Новосибирцы, летевшие вместе с заразившимися COVID-19 кемеровчанами, находятся на карантине

16.03.20 09:04

© РИА Новости. Алексей Даничев

16 марта. Interfax-Russia.ru - Жители Новосибирской области, летевшие из Шереметьево вместе с инфицированными коронавирусом жителями Кемеровской области, находятся на карантине, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов журналистам в понедельник.

"На сегодняшний день таких пациентов нет (госпитализированных с признаками ОРВИ - ИФ), все находятся на карантине", - сказал он.

Он напомнил, что с момента получения информации о подозрении на коронавирусную инфекцию у кемеровских пассажиров, было выявлено 56 жителей Новосибирской области, летевших с ними из Москвы в Новосибирск.

Хальзов сообщил, что регион располагает необходимым количеством тест-систем для выявления коронавируса, в больницах имеется 570 аппаратов искусственной вентиляции легких, планируется закупка дополнительного оборудования.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила, что к настоящему времени через стационар инфекционной больницы прошло 49 человек, госпитализированных с симптомами ОРВИ после прибытия из стран, неблагополучных по COVID-19.

"Результат отрицательный, сейчас в стационаре находятся 10 человек, в настоящее время первые результаты (по коронавирусу - ИФ) тоже отрицательные", - сказала она.

Министр образования региона Сергей Федорчук сообщил, что в настоящее время с вузами обсуждаются перспективы перевода студентов на дистанционное обучение, свободном посещении детских садов и школ.

Он также отметил, что руководству вузов рекомендовано продлить каникулы иностранным студентам из неблагополучных по коронавирусу стран.

По состоянию на 07:00 по московскому времени понедельника, в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс. поправились более 76,8 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

По сравнению с тем же временем воскресенья, число больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тыс., скончавшихся - на 709 человек. Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.