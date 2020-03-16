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16.03.20 09:04
Новосибирцы, летевшие вместе с заразившимися COVID-19 кемеровчанами, находятся на карантине
"На сегодняшний день таких пациентов нет (госпитализированных с признаками ОРВИ - ИФ), все находятся на карантине", - сказал он.
Он напомнил, что с момента получения информации о подозрении на коронавирусную инфекцию у кемеровских пассажиров, было выявлено 56 жителей Новосибирской области, летевших с ними из Москвы в Новосибирск.
Хальзов сообщил, что регион располагает необходимым количеством тест-систем для выявления коронавируса, в больницах имеется 570 аппаратов искусственной вентиляции легких, планируется закупка дополнительного оборудования.
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила, что к настоящему времени через стационар инфекционной больницы прошло 49 человек, госпитализированных с симптомами ОРВИ после прибытия из стран, неблагополучных по COVID-19.
"Результат отрицательный, сейчас в стационаре находятся 10 человек, в настоящее время первые результаты (по коронавирусу - ИФ) тоже отрицательные", - сказала она.
Министр образования региона Сергей Федорчук сообщил, что в настоящее время с вузами обсуждаются перспективы перевода студентов на дистанционное обучение, свободном посещении детских садов и школ.
Он также отметил, что руководству вузов рекомендовано продлить каникулы иностранным студентам из неблагополучных по коронавирусу стран.
По состоянию на 07:00 по московскому времени понедельника, в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс. поправились более 76,8 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.
Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
По сравнению с тем же временем воскресенья, число больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тыс., скончавшихся - на 709 человек. Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
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