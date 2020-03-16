Автобусные рейсы из Тюмени и Тобольска отменены из-за коронавируса

16.03.20 09:07

© РИА Новости. Илья Тимин

16 марта. Interfax-Russia.ru - Автобусные рейсы из Тюмени и Тобольска в один из городов Северо-Казахстанской области отменены из-за временного ограничения въезда в Казахстан российских граждан по внутренним паспортам.

"С 16 марта из Тюмени российские перевозчики отменили все автобусные рейсы в Петропавловск", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник сотрудник Тюменского автовокзала.

Также с понедельника отменены рейсы в Петропавловск из Тобольска.

Ранее сообщалось, что с 16 марта в связи с ситуацией с коронавирусом через казахстанские пункты пропуска приостанавливается возможность пересечения госграницы Республики Казахстан для граждан РФ и Казахстана по удостоверениям личности (внутренним паспортам) и свидетельствам о рождении детей.

Накануне у жителя Тюмени был выявлен коронавирус.