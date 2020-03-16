Спикер Госсовета Удмуртии Прасолов подал в отставку

16.03.20 09:11

© РИА Новости. Алексей Дружинин

16 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов намерен оставить должность, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"От Алексея Михайловича Прасолова поступило заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Бречалов на аппаратном совещании в понедельник.

Он поблагодарил Прасолова за совместную работу и попросил провести очередную сессию Госсовета Удмуртии.

"Убежден, что мы с Алексеем Михайловичем еще продолжим работу и на платформе в формате партии "Единая Россия" и по другим направлениям", - подчеркнул он.

В свою очередь, сам Прасолов также подтвердил журналистам свое желание оставить пост председателя Госсовета Удмуртии. Он уточнил, что это связано с желанием выйти на отдых. Он добавил, что при этом остается депутатом.

Алексей Прасолов руководил Госсоветом Удмуртии с 2017 года.