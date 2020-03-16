16.03.20 09:15

© РИА Новости. Алексей Майшев

16 марта. Interfax-Russia.ru - Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на дистанционную форму обучения, сообщает пресс-служба вуза.

"Уральский федеральный университет переходит на дистанционную форму обучения. Завтра утром будут определены детали. Как один из инициаторов создания национальной платформы открытого образования, мы полностью готовы предоставить в пользование другим российским университетам наши ресурсы: онлайн-курсы и модули, электронные учебники и учебные пособия, доступ к электронным библиотекам", - цитирует ректора УрФУ Виктора Кокшарова пресс-служба университета.

По данным Кокшарова, в ближайшее время университет также проведет серию обучающих семинаров для руководителей учебных подразделений вузов по переводу на дистанционное обучение.

В сообщении пресс-службы университета также отмечается, что представители вуза вошли в созданную министерством рабочую группу по отработке механизма перехода на дистанционное обучение.

"Преподаватели УрФУ подготовили и внедрили в образовательный процесс онлайн-модули и контрольно-измерительные материалы. Через личные кабинеты студентов и преподавателей налажен процесс постановки заданий на самостоятельную работу и поверки результатов", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ из-за ситуации с коронавирусом рекомендовали вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение студентов.