Мероприятия численностью более 100 человек отменены в Мурманской области

16.03.20 09:17

© РИА Новости. Валерий Мельников

16 марта. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области отменяются все культурно-массовые мероприятия численностью свыше 100 человек, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в понедельник.

В сообщении штаба подчеркивается, что целью отмены массовых мероприятий служит "предотвращение появления и распространения коронавирусной инфекции в Мурманской области".

Как сообщалось, с 14 марта в Мурманской области отменяются все международные мероприятия и поездки делегаций за границу. Кроме того, власти региона рекомендовали жителям воздержаться от поездок в другие страны.