Власти Якутии отменят все массовые мероприятия, кроме исключением Якутского кинофестиваля

16.03.20 09:21

© РИА Новости. Сергей Пятаков

16 марта. Interfax-Russia.ru - Все мероприятия с массовым скоплением людей в Якутии, кроме Якутского международного кинофестиваля, будут отменены, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"Ситуация с коронавирусом в стране и в целом в мире ухудшается. Несмотря на то, что случаев заражения в республике нет, уже сейчас необходимо принять ряд решений. В первую очередь, я настаиваю на отмене мероприятий с массовым пребыванием людей", - цитирует пресс-служба слова главы Якутии Айсена Николаева.

Он отметил, что Якутский международный кинофестиваль, запланированный на 18-22 марта, тем не менее состоится.

Также власти региона не исключают возможности перехода на дистанционное обучение школ, высших и средних учебных заведений.

Ранее сообщалось, что студенты Северо-Восточного федерального университета в Якутске перейдут на дистанционное обучение до конца марта.