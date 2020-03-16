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16.03.20 09:24

Более 25 коррупционных преступлений при реализации нацпроектов выявили в 2019 году

© РИА Новости. Илья Питалев
16 марта. Interfax-Russia.ru - Двадцать шесть коррупционных преступлений со стороны чиновников при реализации национальных проектов РФ выявили в 2019 году специалисты Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, заявил начальник ведомства, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

"В 2019 году подразделениями нашей службы выявлено 1698 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, и 5141 - с их хищением. Совокупный материальный ущерб, причиненный этими преступлениями, составил 17,3 млрд рублей, при этом 9,2 млрд рублей возмещены государству. При реализации нацпроектов выявлено 26 коррупционных преступлений со стороны чиновников, более половины из которых были связаны со взятками", - сообщил Курносенко в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией по-прежнему остается одним из приоритетных направлений работы его ведомства.

"В 2019 году подразделениями нашей службы выявлено 16 732 преступления коррупционной направленности, в том числе в крупном и особо крупном размере - 5492 (на 9,5% больше, чем годом ранее). Организованными группами или ОПС было совершено 754 таких преступления. В рамках уголовных дел арестовано и изъято имущество, а также добровольно погашен ущерб на общую сумму 16,2 млрд рублей", - отметил начальник ГУЭБиПК МВД России.

По его словам, "по результатам работы сотрудников главка возбуждены уголовные дела в отношении ряда чиновников высокого уровня: заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края, мэра города Оренбурга, бывшего заместителя главнокомандующего внутренними войсками МВД России, начальника УФСИН России по Липецкой области".

"Кроме того, по материалам МВД были привлечены к уголовной ответственности бывший губернатор Ивановской области, в настоящее время депутат региональной Думы Павел Коньков, должностные лица областного правительства и руководители ГК ПРОДО, которые путем перечисления в адрес подконтрольной им некоммерческой микрофинансовой организации "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства" и ОАО "Ивановский бройлер" похитили бюджетные средства в размере более 700 млн рублей, выделенных министерством финансов РФ в качестве дотации", - уточнил Курносенко.

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