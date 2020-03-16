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|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
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16.03.20 09:26
Ставрополь намерен привлечь 2,57 млрд руб. для пополнения бюджета
Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", 9 аукционов предполагают выбор финансовых организаций для открытия возобновляемых кредитных линий на 250 млн рублей каждая. Цена каждого контракта не должна превышать 45,865 млн рублей (ставка - 6,7% годовых).
Через еще один аукциона планируется привлечь возобновляемую линию с лимитом 319,58 млн рулей. Максимальная цена контракта - 58,502 млн рублей.
Все средства привлекаются сроком на 999 дней для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств муниципалитета.
Прием заявок на участие в аукционах завершится 23 марта.
Как сообщается на сайте городской думы, доходы бюджета Ставрополя на 2020 год составляют 12,166 млрд рублей, расходы - 12,804 млрд рублей, дефицит - 638,175 млн рублей, или 5% от расходов. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года установлен в размере 2,6 млрд рублей.
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