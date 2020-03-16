ЮФУ переходит на дистанционное обучение и индивидуальные учебные планы из-за COVID-19

16.03.20 09:29

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 марта. Interfax-Russia.ru - Южный федеральный университет (ЮФУ) ограничил проведение массовых мероприятий и с понедельника начнет переводить студентов на дистанционное и индивидуальное обучение в целях противодействия распространению коронавируса COVID-19, сообщила на своей странице в фейсбуке врио ректора Инна Шевченко.

"ЮФУ будет действовать в полном соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ. Согласно им, вузам необходимо начать перевод студентов на обучение по индивидуальным учебным планам и максимально задействовать технологии дистанционного образования. С 16 марта эти меры будут реализованы и в ЮФУ", - написала она.

По словам Шевченко, с 13 марта в ЮФУ ограничено проведение массовых мероприятий по требованию Роспотребнадзора, в настоящее время в вузе создан оперативный штаб по предотвращению распространения вируса Covid-19.

"Деятельность оперативного штаба ЮФУ будет максимально прозрачной. Принятые меры предосторожности позволяют надеяться на предотвращение распространения коронавирусной инфекции среди студентов и сотрудников ЮФУ. Медицинские пункты университета оснащены всем необходимым для эффективного контроля ситуации", - подчеркнула она.

Южный федеральный университет является крупнейшим научно-образовательным центром юга России. В Национальном рейтинге университетов "Интерфакса" по итогам 2019 года Южный федеральный университет занял 17-е место среди 327 вузов.