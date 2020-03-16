Мишустин: на поддержку экономики в рамках борьбы с COVID-19 потратят до 300 млрд рублей

16.03.20 09:45

© РИА Новости. Александр Астафьев

16 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ приняло решение об использовании до 300 млрд рублей для первоочередных мер по поддержке отраслей экономики и граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

"В субботу прошла стратегическая сессия координационного совета. Мы выработали ряд первоочередных мер, и считаю необходимым уже уже сегодня предпринять ряд действий для предотвращения негативного влияния коронавируса на экономику страны и на жизнь людей", - сказал он.

"Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых гарантий", - подчеркнул Мишустин.

Он подчеркнул, что государство будет делать все для недопущения массового распространения коронавируса в РФ.

"Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы и действовать на опережение", - сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что государство намерено принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить массового распространения коронавируса.

"В ближайшее время нами будет выстроена система постоянного онлайн оповещения граждан, в том числе через социальные сети о развитии ситуации", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что вскоре будет запущена единая "горячая линия". Также будет в постоянном режиме размешаться актуальная информация о числе заболевших и выздоровевших.

"Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров", - сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что активные предупреждающие меры позволили ограничить распространение коронавируса в России.

"Активные упреждающие меры, которые были нами приняты еще в феврале этого года, позволили серьезно ограничить распространение коронавируса в РФ", - сказал Мишустин.

Он призвал сделать все, чтобы ситуация не развивалась так, как в других странах.

В понедельник Мишустин подписал постановление кабинета министров об образовании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Постановление, датированное 14 марта, размещено на сайте правительства.

"В связи с масштабным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире и объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции образовать Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Тем же постановлением утверждено Положение о Координационном совете.

В соответствии с распоряжением правительства Координационный совет возглавил Мишустин.

Зампредами совета стали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

В совет также вошли директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков.

В составе совета также - мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, директор СВР Сергей Нарышкин, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и др.

Координационный совет образован "в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов и организаций при рассмотрении вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции".

Основными задачами Совета являются рассмотрение проблем, угроз и вызовов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, организация взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, других органов и организаций по вопросам реализации мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для исполнения представленными в нем органами исполнительной власти и организациями.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Аппарат правительства РФ.