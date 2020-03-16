Более 200 "медведей" примут участие в карнавальном шествии в Ярославле

16.03.20 10:04

© РИА Новости. Илья Питалев

16 марта. Interfax-Russia.ru - Масштабное карнавальное шествие пройдет в Ярославле на ежегодном фестивале "День медведя", который состоится 29 марта, сообщили "Интерфаксу" в Межрегиональном объединении туриндустрии "Золотое кольцо".

"Центральным событием праздника станет парад медведей - яркое карнавальное шествие, участие в котором примут сотни костюмированных представителей "косолапых", жители и гости города, участники фестиваля. Организаторы планируют, что в параде примут участие более 200 "медведей", включая важных приглашенных гостей из футбольного клуба "Шинник" и ярославского "Локомотива", которые и возглавят "медвежье" шествие", - сказал собеседник агентства.

Основные мероприятия праздника пройдут около бронзового медведя в центре Ярославля.

В этот день запланированы концертная программа, кукольное представление, мастер-классы, а также розыгрыш подарков. Для детей будет организована игровая зона.

Медведь является символом Ярославской области и Ярославля, фигура этого животного размещена на гербах региона и города.