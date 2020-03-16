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16.03.20 10:04
Более 200 "медведей" примут участие в карнавальном шествии в Ярославле
"Центральным событием праздника станет парад медведей - яркое карнавальное шествие, участие в котором примут сотни костюмированных представителей "косолапых", жители и гости города, участники фестиваля. Организаторы планируют, что в параде примут участие более 200 "медведей", включая важных приглашенных гостей из футбольного клуба "Шинник" и ярославского "Локомотива", которые и возглавят "медвежье" шествие", - сказал собеседник агентства.
Основные мероприятия праздника пройдут около бронзового медведя в центре Ярославля.
В этот день запланированы концертная программа, кукольное представление, мастер-классы, а также розыгрыш подарков. Для детей будет организована игровая зона.
Медведь является символом Ярославской области и Ярославля, фигура этого животного размещена на гербах региона и города.
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