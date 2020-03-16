Красноярский край в 2019г уменьшил инвестиции в основной капитал на 4,3%

16.03.20 10:21

© РИА Новости. Владимир Трефилов

16 марта. Interfax-Russia.ru - Предприятия и организации Красноярского края в 2019 году уменьшили инвестиции в основной капитал на 4,3% по сравнению с 2018 годом - до 426,5 млрд рублей, сообщается в материалах территориального органа госстатистики по Красноярскому краю (Красноярскстат).

Большая часть (42,7%) инвестиций направлена на модернизацию и приобретение машин, оборудования, транспортных средств. 28,2% вложено в строительство и реконструкцию сооружений, 7,3% - нежилых зданий, 4,8% - жилых домов. Еще 4,3% средств потрачено на создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности.

Порядка 59% инвестиций - собственные средства организаций и предприятий, 14,5% пришлось на заемные средства банков и других организаций, 9,3% - на бюджетные средства.

Высокая инвестиционная активность наблюдалась в сфере добычи полезных ископаемых (36,1% общего объема капитальных затрат), транспортировки и хранения (18,4%), металлургического производства (12%), обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (8,3%), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (5,3%).