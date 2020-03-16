Почти 110 тыс. тестов на коронавирус сделано в России

16.03.20 10:28

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 марта. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор отчитался о 110 тыс. проведенных лабораторных тестов на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 на территории России.

"По состоянию на 15 марта проведено 109 939 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник.

По данным на субботу 14 марта, это число составляло 94 тыс. 852 теста.

В России, по последним данным, 63 официально зарегистрированных случая коронавирусной инфекции.