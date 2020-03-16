Госуниверситет в Тюмени переходит на онлайн обучение из-за коронавируса

16.03.20 10:37

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 марта. Interfax-Russia.ru - Тюменский государственный университет (ТюмГУ) из-за угрозы распространения коронавируса переходит на дистанционное обучение.

"С 16 марта университет переводит студентов на онлайн обучение", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник сотрудник пресс-службы вуза.

Пока не известно, сколько продлится такая форма обучения, добавил он.

Кроме того, в ТюмГУ ограничены все массовые мероприятия, запрещены выезды сотрудников в командировки, прием делегаций, введен карантин в общежитиях, сообщается в понедельник на сайте университета.

Ранее сообщалось, что 15 марта у жителя Тюмени был выявлен коронавирус.

Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ из-за коронавируса рекомендовали вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение студентов.