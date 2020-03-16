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16.03.20 11:10
Лев Цезарь из самарского зоопарка получит на день рождения мясной торт
"Царю зверей, единственному льву Самарской области исполняется 13 лет. Наш питомец в прекрасной форме! Пышная грива, стать в осанке, приветственный рык, которым он встречает посетителей, запомнятся каждому", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в день рождения Цезаря ждет праздничное угощение - мясной торт, который приготовят ему сотрудники зоопарка.
На день рождения льва приглашены жители Самары.
"Ребята смогут поучаствовать в веселых викторинах, экоконкурсах и подвижных играх. Кроме того, зоопарк объявляет конкурс для посетителей на лучшую игрушку для нашего любимца. Лев ждет большую игрушку из пластика, дерева, резины. Победитель конкурса получит памятный приз", - сообщается в пресс-релизе.
Львенка привезли из Казани и подарили на 15-летний юбилей самарского зоопарка.
Как сообщалось, год назад лев получил на свой день рождения "мясную пиньяту".
Цезарь остается единственным представителем своего вида в самарском зоопарке. Зоопарк не может приобрести ему подругу, потому что нет достаточной территории для строительства просторного вольера.
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