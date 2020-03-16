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16.03.20 12:13
Мурманский кинофестиваль "Северный характер" пройдет без иностранных режиссеров
По сообщению оргкомитета фестиваля, "Северный характер" призван "распространять только любовь к качественному кино", а с учетом текущих событий организаторы также вносят "свой вклад в борьбу с распространением коронавируса".
Всего на фестиваль в текущем году заявились участники из 13 стран, которые прислали более 120 картин - это короткометражные и полнометражные, документальные и игровые фильмы, а также телепрограммы. В связи с угрозой распространения коронавируса иностранцы не смогут лично приехать в Мурманск.
"Нам ужасно жаль, что наши партнеры и друзья не смогут приехать в этом году на фестиваль. Но мурманские зрители в любом случае увидят их фильмы и смогут заразиться хорошим настроением, трепетным отношением к искусству кино и уважением к его создателям. Российские фильмы представят их создатели, здесь изменений не будет", - рассказала президент кинофестиваля Светлана Солдатова.
Кроме того, традиционно фестивальные работы оценивает международное жюри. В этом году в его состав вошли представители России, Норвегии, Финляндии и Швеции, председатель жюри - киновед, бывший директор кинофестиваля TIFF (Тромсё, Норвегия) Марта Отте. Свою работу в этом году жюри проведет в режиме видеоконферении.
Кинопоказы стартуют в Мурманске в понедельник. Жители Мурманска смогут увидеть фестивальные работы в краеведческом и художественном музеях, научной библиотеке, кофейнях. Центральной площадкой фестиваля в Мурманске станет кинотеатр "Галактика". В среду к кинопоказам присоединится город Заполярный (Печенгский район), местные жители смогут увидеть фильмы во дворце культуры "Октябрь".
Церемония открытия "Северного характера" в Мурманске состоится 19 марта, зрителям будет представлен полнометражный фильм "Америка Оскара" (режиссер Торфинн Иверсен, Норвегия).
20 марта в Мурманской областной филармонии пройдет культурная программа "Чайковский между раем и адом". В исполнении филармонического оркестра прозвучат произведения Петра Чайковского, а режиссеры Михаил Ананьев и Елена Васюкова представят премьеру фильма "Чайковский между раем и адом".
Также в программу "Северного характера" вошли встречи с космонавтом Юрием Усачевым, тележурналистом и историком Александром Казакевичем, медиафорум "Журналистика на острие экологических проблем".
Закроет программу кинопоказов фильм "Дикие и свободные" (режиссер Наталия Крачкова, Россия), представленный телеканалом RT и Всемирным фондом дикой природы (WWF) к 25-летию фонда.
В связи с тем, что с понедельника оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом запретил массовые мероприятия численностью более 100 человек, оргкомитет фестиваля будет ограничивать количество зрителей на киносеансах и встречах.
"На показы фильмов и встречи с интересными людьми смогут попасть только первые 100 человек, включая организаторов. На часть мероприятий открыта предварительная регистрация, когда количество зарегистрированных участников достигнет 100 человек, регистрация будет закрыта", - отмечают в оргкомитете.
Международный кинофестиваль "Северный Характер" проходит с 2008 года.
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