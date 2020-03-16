"Почта России" просит клиентов заказывать доставку посылок на дом

16.03.20 12:15

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 марта. Interfax-Russia.ru - "Почта России" призвала клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, оформлять посылки онлайн и заказывать доставку курьером.

Гендиректор АО "Почта России" Максим Акимов издал приказ, утверждающий меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании.

"Сотрудникам отделений будут предоставлены средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, однако компания призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений", - отмечается в сообщении.

Компания напомнила, что клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте организации или в мобильном приложении, например, "оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером".

"Одновременно "Почта России" планирует увеличить число отправлений с товарными вложениями, доставляемых до/от двери клиентов. Корпоративные клиенты могут заключить договор с "Почтой России" удаленно в электронном виде", - уточняется в сообщении.

По данным компании, часть их сотрудников перейдет на дистанционный формат работы, при этом отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объеме.

"Также приказ ограничивает число очных совещаний на территории управлений федеральной почтовой связи. Кроме того, будут ограничены выезды сотрудников "Почты России" в служебные командировки как по территории России, так и за границу", - сообщается в релизе.