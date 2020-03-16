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16.03.20 12:24
Аксенов назвал крымский референдум эталоном демократии
"Шесть лет назад крымчане выбрали единство с Россией, изменив тем самым ход отечественной и мировой истории. Наш референдум можно с полным правом назвать эталонным образцом прямой демократии. Крымчане реализовали свое право на самоопределение в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права", - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, весной 2014 года главным "оружием" местных жителей были "единство, любовь к свободе и стремление сохранить мир на крымской земле, отстоять духовные и нравственные ценности".
"Мы голосовали за мечту. Но тем, кто сам понимает и признает только язык силы, кто отказывает другим в праве на выбор, а, по большому счету, и в праве на жизнь, понять это невозможно", - пишет глава региона.
Празднование годовщины референдума началось в Симферополе с возложения цветов к памятнику Народному ополчению всех времен, открытому в 2016 году, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".
Помимо Аксенова, в нем приняли участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, бывший полпред президента в Крыму Олег Белавенцев, чиновники и депутаты.
"Вчера встречались с руководителями блокпостов, вспоминали события Крымской весны, все говорят, как один, говорят, что выбор, сделанный шесть лет назад, - главный выбор в их жизни. Несмотря на трудности, Севастополь развивается, у нас большие планы", - сказал журналистам Развожаев после церемонии.
В центре города также открылась фотовыставка достижений Крыма за шесть лет. В экспозиции представлены в основном фотографии крупнейших строек - Крымского моста, симферопольского аэропорта и других инфраструктурных объектов.
Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в 2014 году вошел в состав России после регионального референдума. 16 марта за возвращение Крыма в состав РФ проголосовали 96,77% жителей Автономной Республики Крым (при явке 83,1%), в Севастополе - 95,6% горожан (при явке 89,5%).
Украина результаты референдума не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.
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