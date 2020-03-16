Правительство Татарстана из-за коронавируса будет общаться с журналистами онлайн

16.03.20 12:33

© РИА Новости. Илья Питалев

16 марта. Interfax-Russia.ru - Брифинг в правительстве Татарстана из-за угрозы распространения коронавируса во вторник впервые пройдет в режиме онлайн, сообщает в понедельник пресс-служба президента Татарстана.

В сообщении говорится, что брифинг министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрата Хайруллина, намеченный на вторник, "в целях профилактики распространения коронавируса, впервые пройдет только в режиме онлайн".

Сотрудник пресс-службы уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что такая мера принята "в связи с заботой о здоровье журналистов".

Собеседник агентства затруднился ответить, в течение какого периода в таком формате будет проводиться брифинг по вторникам.

В пресс-службе уточнили, что учреждения и ведомства Татарстана открыты для посещений.