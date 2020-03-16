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16.03.20 12:42

Псковская область ужесточит пропускной режим на границе с другими государствами

© РИА Новости. Виктор Толочко
15 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в правительство РФ обращение по введению ограничительных мер на пунктах пропуска на границе региона с иностранными государствами в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба областной администрации.

Предполагается, что ограничения затронут автомобильное и железнодорожное сообщение с Эстонией, Латвией и Белоруссией. Ранее в этих странах были выявлены случаи заражения COVID-19.

Как сообщалось, Ведерников ранее подписал указ "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции". Согласно документу, на территории области установлен запрет на организацию массовых мероприятий. Комплекс неотложных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будет реализован в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта и др.

В школах Псковской области с 16 марта начинаются досрочные каникулы, а вузы и ссузы переходят на дистанционную форму обучения.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия закрыла границу с Белоруссией. "Мы приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей", - сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

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