Массовые мероприятия с участием более 500 человек запретили в Курской области

16.03.20 12:50

© РИА Новости. Валерий Мельников

16 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Курской области вводят запрет на проведение в регионе мероприятий с численностью свыше 500 человек для профилактики распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

"Мы определились, что отменяем массовые мероприятия с количеством участников больше 500 человек. В том случае, если на территории Курской области эпидобстановка изменится, мы будем ходатайствовать о внесении изменений в режим повышенной готовности (постановление губернатора Романа Старовойта - ИФ)", - сообщила глава комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова на планерке облправительства в понедельник.

По ее словам, в Курской области подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нет. Под медицинским наблюдением находятся 56 человек. Из них 11 человек были в контакте с больными, еще 45 человек - в связи с пребыванием в неблагополучных по коронавирусной инфекции странах в течение последних двух недель.

"Кроме того, по информации миграционной службы, на этой неделе мы ожидаем прибытия еще двух семей, которые были сняты с круизного лайнера на Канарских островах. Одна семья из Курска ориентировочно прибывает 20-21 числа. Они сразу будут подвержены ограничительным мероприятиям", - сказала Палферова.

Ранее сообщалось, что в Курской области введен режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса в регионе. Создан лагерь для двухнедельного карантина прибывающих из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.