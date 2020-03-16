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16.03.20 12:52
"Тотальный диктант-2020" перенесли на осень
"Даже в тех городах, где не было зарегистрировано ни одного зараженного, уже вводятся запреты на массовые собрания людей (это влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы). Последнюю неделю мы получаем сотни сообщений об отказе от участия в акции площадок, городов, целых стран. Это, безусловно, не инициатива организаторов, а рекомендации и запреты муниципальных органов территории, где проводится "Тотальный диктант", - говорится в сообщении.
Отмечается, что закрытие границ, введение карантинных мер, приостановление транспортного сообщения между странами, перевод детей на домашнее обучение, запрет на проведение массовых мероприятий даже небольшой численности и так далее повлияло и на подготовку к "Тотальному диктанту".
В частности, было прекращено "Тотальное путешествие", предшествующее диктанту. "Мы очень долго думали, взвешивали "за" и "против", искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: "Тотальный диктант-2020" переносится на осень 2020 года. Новая дата его проведения станет известна 25 марта", - отметили организаторы.
Также они не сочли возможным перевести акцию в онлайн-режим.
"Тотальный диктант-2020" должен был состояться 4 апреля, его столицей выбран Санкт-Петербург. Автором "Тотального диктанта" стал писатель Андрей Геласимов.
Идея добровольного диктанта для всех желающих проверить свое знание русского языка родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов.
Организатор мероприятия - фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".
Авторами текстов были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид Юзефович и другие литераторы. Ранее авторы традиционно читали диктант в НГУ.
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