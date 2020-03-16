Память Иосифа Кобзона увековечена на фасаде здания Гнесинки

16.03.20 12:56

© РИА Новости. Илья Питалев

16 марта. Interfax-Russia.ru - Мемориальная доска народному артисту СССР, герою труда и депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыта в понедельник в Российской академии музыки имени Гнесиных.

В церемонии открытия приняли участие депутаты Госдумы, депутатом которой Кобзон был шесть созывов, с 2003 по 2011 годы возглавлял думский комитет по культуре.

Выступая на церемонии, депутат Госдумы Валентина Терешкова ("Единая Россия") заявила, что "сегодня не только вспоминаем, но отдаем дань глубокого уважения и поклонения человеку, жизнь которого посвящена всем нам".

"Он умел приходить на помощь даже людям, которые обращались даже с самой малой просьбой. Его доброта, щедрое отношение к жизни - пример всем нам"- сказала Терешкова.

Бронзовая доска с изображением Кобзона на фоне Москвы, выполненная авторским коллективом под руководством известного скульптора, народного художника России Александра Рукавишникова, была установлена на фасаде здания Академии, где в 1950-х годах Кобзон учился, а затем в 1980-х годах преподавал и возглавлял кафедру эстрадного искусства.

Решение установить мемориальную доску Кобзону на здании было принято год назад президиумом правительства Москвы.

За свою многолетнюю творческую деятельность он записал порядка трех тысяч песен, побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.

Кобзон известен не только как выдающийся певец, но и политик, благотворитель, человек с активной гражданской позицией.

Кобзон внес значительный вклад в развитие законотворчества. Он принимал участие в подготовке законов "О государственном языке Российской Федерации", "О меценатской деятельности" и многих других.

Кобзон скончался 30 августа 2018 года от продолжительной болезни.

В первую годовщину смерти артиста, 30 августа 2019 года, на Востряковском кладбище был открыт памятник Кобзону.

Выступая на открытии памятника, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жизнь артиста была связана со всеми основными событиями в стране.

"Когда мы говорим об Иосифе Кобзоне, человеке, посвятившем всю жизнь стране, гражданам, мы вспоминаем историю России, Советского Союза, потому что все знаковые события, как радостные, так и трагические, проходили с участием Иосифа Давыдовича", - сказал Володин.