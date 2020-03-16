Приамурье ищет генподрядчика строительства моста через Зею в районе Благовещенска за 18,9 млрд рублей

16.03.20 13:06

© РИА Новости. Евгений Одиноков

16 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Амурской области объявило конкурс на поиск подрядчика строительства второго автомобильного мостового перехода стоимостью 18,9 млрд рублей через реку Зея к столице Приамурья - Благовещенску, следует из документов на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 18 млрд 928 млн 33,5 тыс. рублей.

Заказчиком работ выступает ГКУ управление автомобильных дорог области "Амурупрадор". Заявки принимаются до 8 апреля. Комиссия планирует рассмотреть и оценить вторые части заявок 20 апреля.

Работы на объекте по условиям контракта должны быть выполнены не позднее 15 ноября 2024 года. Генпроектировщиком выступило АО "УСК Мост".

Мост через Зею включен в госпрограмму "Развитие транспортной системы". Положительное заключение о соответствии проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета выдало министерство экономического развития РФ 5 декабря 2019 года.

Ранее глава региона Василий Орлов отмечал в интервью "Интерфаксу", что из-за дефицита крупных профильных компаний на Дальнем Востоке поиск подходящей подрядной организации для строительства второго моста через Зею не менее сложен, чем поиск средств на возведение объекта.

Благовещенск имеет единственный подъезд от федеральной автомобильной дороги "Амур" и единственный выход на левый берег Зеи - через автодорожный мост, построенный в 1981 году. Действующий мост едва справляется с нагрузкой, которая, по оценкам специалистов, превышена в три-четыре раза. Нынешнее сооружение не выводилось в капитальный ремонт с момента постройки.