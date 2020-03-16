"Яблоко" предлагает закрепить в Конституции РФ единый пенсионный возраст 60 лет

16.03.20 13:08

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты от партии "Яблоко" внесли в законодательные собрания шести регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Псковской и Астраханской областей, Хабаровского края - очередной пакет поправок в Конституцию, в частности, предлагается единый пенсионный возраст для мужчин и женщин - 60 лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

"Яблоко" предлагает закрепить в Конституции единый пенсионный возраст для мужчин и женщин - 60 лет. При этом возраст выхода женщин на пенсию будет сокращаться на два года за рождение каждого ребенка", - рассказали в партии.

Пенсионные накопления предлагается признать частной собственностью, которую можно передавать по наследству.

Также в Основной закон предлагается добавить норму о создании в России инвестиционного фонда будущих поколений, куда будет отчисляться четверть всех доходов от экспорта природных ископаемых. По задумке "Яблока", эти средства будут использованы "для формирования и пополнения индивидуальных накопительных счетов граждан".

По словам зампредседателя "Яблока", ответственного секретаря Конституционной комиссии партии Ивана Большакова, помимо поправки в Конституцию специальным законом должны быть установлены категории получателей средств и их целевое использование, например, деньги можно будет потратить на получение высшего образования, лечение или покупку жилья.

В Основном законе также предлагается закрепить обязанность государства за счет средств бюджета лечить детей, в том числе страдающих редкими заболеваниями, создать алиментный фонд.

Кроме того, Конституция должна гарантировать, что МРОТ обеспечивает работнику и его семье достойный уровень жизни, малообеспеченные граждане в течение трех лет получают жилье, а инвалидам гарантируется доступность услуг и объектов инфраструктуры.

Среди предложений "Яблока" также запрет государству выступать учредителем, собственником и акционером СМИ.

Прекращение или приостановление деятельности общественных объединений предлагается признать исключительной мерой, которая применяется только в судебном порядке и по закрытому перечню оснований, связанных с нанесением вреда обществу.

Также только в судебном порядке и по закрытому перечню оснований допускается блокировка сайтов.

Это уже четвертый пакет поправок, переданных "Яблоком" через региональные заксобрания, также они направляются в палаты парламента и президенту.

Сразу после внесения президентом Владимиром Путиным законопроекта о поправках в Конституцию "Яблоко" сообщило о создании на базе партии Общероссийского Конституционного комитета, который займется разработкой альтернативных поправок в Основной закон. "Яблоко" намерено добиваться того, чтобы его пакет поправок был вынесен на общероссийское голосование в качестве альтернативного президентскому и депутатскому пакету.

Прошлые пакеты поправок касались избирательной системы и прав оппозиции, сокращения срока президентских полномочий до четырех лет, выборности членов Совета Федерации и мировых судей, расширения возможностей Госдумы, а также запрета на частные военные компании, введения контрактной армии, признания пыток тяжким преступлением.

У "Яблока" есть фракции в законодательных собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии, в Хабаровском крае и Астраханской области у партии есть по одному депутату.