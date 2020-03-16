Более 200 человек в Иркутской области попали под наблюдение в связи с коронавирусом

16.03.20 13:09

© РИА Новости. Кирилл Шипицын

16 марта. Interfax-Russia.ru - В Иркутской области, по данным на понедельник, под наблюдением находятся 216 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев на оперативном совещании.

"Все они под медицинским наблюдением в домашних условиях", - сказал Кобзев.

Он отметил, что случаев заражения короновирусом в регионе нет. "Ситуация стабильная", - сказал глава региона.

Кобзев также добавил, что наблюдается положительная динамика "по внебольничной пневмонии".