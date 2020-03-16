Дворкович предложил воздержаться от проведения соревнований в РФ из-за COVID-19

16.03.20 13:22

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 марта. Interfax-Russia.ru - Россия готова проводить соревнования любого масштаба, но будет солидарна с другими международными спортивными федерациями и в ближайшее время не будет проводить массовые соревнования, сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

"Несколько турниров (шахматных), которые были запланированы в апреле, которые носят массовый характер, мы перенесли. (...) Я не думаю, что другие международные спортивные федерации в ближайшие недели будут проводить какие-либо крупные соревнования. (...) В России любого масштаба соревнования готовы проводить. В этот период, я думаю, все будут солидарны по поводу массовых соревнований, что нужно избежать их проведений", - сказал Дворкович на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение Минспорту совместно с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) проработать и представить программу мер по организации и проведению официальных всероссийских и международных соревнований в условиях объявленной пандемии.

В рамках программы должен быть определен перечень соревнований, установлен регламент чистых зон и коридоров, начиная от въезда в Российскую Федерацию; установлен перечень объектов, к которым будут предъявлены критерии и требования, выработанные Роспотребнадзором; приняты мер безопасности. Также должны быть предусмотрены меры по обеспечению трансляций спортивных мероприятий.