Усиленную дезинфекцию помещений проводят в аэропортах Кубани

16.03.20 13:28

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

16 марта. Interfax-Russia.ru - В международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы усилены меры безопасности по предупреждению распространения инфекционных заболеваний.

"На территории аэропортов Кубани в терминалах внутренних и международных авиалиний в круглосуточном режиме продолжают работу сотрудники Роспотребнадзора. Проводится дистанционная термометрия пассажиров на бортах воздушных судов, прибывающих из-за границы", - сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи в понедельник.

Помимо этого, в арсенале медицинских служб аэропортов Кубани имеются специальные противоэпидемические укладки, в состав которых входят все необходимые средства для оказания первой помощи инфекционным больным, средства для дезинфекции, защитная одежда.

"Для дезинфекции помещений и обработки различных поверхностей поручней дверей и кресел, перил, стоек регистраций, дополнительно закуплено необходимое количество антисептической жидкости", - подчеркивает пресс-служба.

В аэропортах Кубани сформированы отдельные бригады сотрудников для дезинфекции транспортных средств: проводится обработка пассажирских автобусов, трапов, амбулифтов, для чего разработана специальная технология и привлечен дополнительный персонал.

"В два раза увеличена частота уборки санузлов. Усилен контроль за санитарным состоянием точек общественного питания, расположенных в аэропортах", - отмечается в сообщении.

Предупреждающие и профилактические меры ведутся по технологии, согласованной с управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.