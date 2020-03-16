Глава Минздрава РФ сообщил о 66 случаях коронавируса в стране

16.03.20 13:33

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

16 марта. Interfax-Russia.ru - В России на данный момент выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом, всего случаев заболевания 66, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник.

"66 случаев коронавируса в России, сегодня 10% (заболевших) выписаны, остальные находятся под наблюдением, тяжелых случаев нет", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Министр сообщил, что "данные первых двух месяцев 2020 года и первой недели марта по показателям исходов значительно лучше, фактически на 30 процентов лучше, чем в предыдущий период".

Однако, по его словам, в РФ "инфекционная и реанимационная службы приведены в состояние повышенной готовности".

"Никакого нагнетания ситуации в медицинских организациях нет. Медслужба работает в штатном режиме.

Диагностические и лабораторные тесты доступны для медперсонала", - сказал Мурашко.

Он также подчеркнул важность профилактики заражения, гигиены, мытья рук, ограничения посещения мест скопления народа, а также стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

По данным, которые приводились оперативным штабом в воскресенье, в России было зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии.