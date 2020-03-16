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16.03.20 14:04

Закон о регулировании цен на лекарства в условиях эпидемии ГД примет до пятницы

© РИА Новости. Константин Михальчевский
16 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума ускорит работу по законопроектам, имеющим первоочередное значение в условиях распространения коронавируса, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Завтра в первом чтении предлагается рассмотреть законопроект, который позволяет правительству РФ в чрезвычайных ситуациях, такие как ЧП, эпидемии, либо необоснованное повышение в течение 30 дней более, чем на 30 процентов цен на те или иные лекарственные препараты в нескольких субъектах РФ принимать решение о фиксации этих цен на срок до 90 дней", - сказал Исаев журналистам в понедельник.

По его словам, во фракции рассчитывают на принятие инициативы во вторник в первом чтении, в среду - во втором и в четверг - в третьем чтении.

В целом Госдума ускорит работу над тремя законодательными актами, которые могут облегчить борьбу с коронавирусом, облегчить доступ к лекарствам, обеспечить необходимую безопасность.

Законопроект предусматривает право правительства РФ на установку максимальных цен на препараты, не включенных в перечень жизненно необходимых, а также медоборудования, в случае, если рост цен на них в течение 30 дней составляет более 29%. Такие ограничения могут вводиться не более чем на 90 дней в случае угрозы распространения эпидемий и при других чрезвычайных ситуациях.

Глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов заявлял 3 марта журналистам, что на данный момент предусмотрено лишь законодательное регулирование цен на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. "Но когда возникает чрезвычайная ситуация или появляется угроза опасных эпидемий наподобие коронавируса, завышения цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия допускать нельзя", - подчеркивал он.

Разработчиками документа являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, Неверов, Исаев и председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

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