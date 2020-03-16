В Кремле назвали причины падения курса рубля

16.03.20 14:06

© РИА Новости. Мария Девахина

16 марта. Interfax-Russia.ru - Ситуация на финансовом рынке России - это реакция на глобальные колебания в мире, которые вызваны глубинными причинами, а также спровоцированы коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается финансовых рынков, то это достаточно прогнозируемые негативные последствия глобальной волатильности, которая была спровоцирована как глубинными причинами, так и спровоцирована таким триггером, как ситуация с коронавирусом в глобальном масштабе. В данном случае на наших рынках мы видим реакцию на эти глобальные колебания", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию на финансовом рынке, учитывая курс рубля и его продолжающееся падение.