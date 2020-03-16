Губернатор Поморья поручил принять все меры для защиты граждан от COVID-19

16.03.20 14:09

© РИА Новости. Владимир Трефилов

16 марта. Interfax-Russia.ru - Архангельская область вводит меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, сообщил губернатор Поморья Игорь Орлов на еженедельной планерке в понедельник.

Всем структурным подразделениям правительства области, во всех подведомственных учреждениях и организациях должен быть организован контроль состояния здоровья работников - с измерением температуры тела и занесением данных в специальный журнал. "В случае фиксирования повышения температуры должна быть незамедлительно вызвана бригада скорой помощи и проведена транспортировка заболевшего в лечебное учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области.

Кроме того, до конца апреля отменены все заграничные командировки в правительстве и подведомственных учреждениях и организациях. Кроме того, работникам рекомендовано временно воздержаться от отпусков за рубежом.

Министерству транспорта поручено обеспечить контроль за всеми видами транспорта. Каждый самолет, вертолет, автобус и такси должны проходить обязательную противоэпидемическую обработку. Министерству АПК и торговли поручено обеспечить безусловное соблюдение работниками предприятий торговли и общественного питания требований эпидемиологических мероприятий.

"Современный мир существует практически без границ: люди общаются, ездят на дальние расстояния. В условиях существующей угрозы распространения коронавирусной инфекции мы должны своевременно предпринять все необходимые меры, чтобы оградить жителей области от возможности заболевания. В то же время ни о какой панике не может быть и речи, ситуация в регионе находится под жестким контролем", - цитирует пресс-служба Орлова.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Архангельской области под медицинским наблюдением находятся 38 граждан, прибывших из эпидемиологически неблагополучных стран. Официально в регионе нет зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.