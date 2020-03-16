16.03.20 14:16

© РИА Новости. Виталий Белоусов

16 марта. Interfax-Russia.ru - Быстровозводимый инфекционный центр в новой Москве продолжит работу и после пандемии коронавируса, заявил журналистам в понедельник заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В новой Москве строится полноценный инфекционный центр, который будет оснащен самым лучшим современным оборудованием. У врачей будет возможность проводить всестороннюю диагностику и лечение пациентов", - отметил Бочкарев.

Он подчеркнул, что, несмотря на применение быстровозводимых технологий, новый центр не станет временным сооружением, а продолжит свою работу в будущем.

"Центр сможет продолжить работу в перспективе как постоянный стационарный медицинский комплекс", - добавил заммэра.

Как сообщалось, инфекционную больницу возведут за "бетонным" кольцом, в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Она будет рассчитана на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации. Отмечалось, что ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны.

В настоящее время активно ведется подготовка строительной площадки. Строительство лечебных корпусов начнется 18 марта.