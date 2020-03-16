Школы и детсады Екатеринбурга закрывают на карантин из-за коронавируса

16.03.20 14:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Свердловской области согласились с рекомендациями администрации Екатеринбурга о закрытии школ и детских садов в городе на карантин, сообщает департамент информационной политики региона.

"Мы вводим ограничительные мероприятия, связанные с детскими садами, школами, средними специальными и высшими учебными заведениями. Что касается школ и детских садов - это (решение о переходе на дистанционное обучение - ИФ) зависит от желания родителей, за исключением Екатеринбурга, где мы согласились с мнением руководства города - здесь, по понятным причинам, выше риски - и с учетом приближающихся каникул дали согласие на то, чтобы школы и детские сады поставить на карантин", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора региона Павла Крекова.

Кроме того, в регионе снижается порог по количеству участников массовых мероприятий. Если ранее были запрещены мероприятия, где численность была в пределах 5 тыс. человек, то сейчас численность - 1 тыс. человек.

Также будет проведена дополнительная обработка общественных мест: торговых центров, общественного транспорта.

Администрация Екатеринбурга сообщает, что, кроме того, предлагается с 17 марта запретить групповые выезды школьников во время каникул, а екатеринбуржцам - ограничить посещение торговых центров.

Аэропорт "Кольцово", железнодорожный вокзал и автовокзалы получат тепловизоры для измерения температуры пассажиров.

Ранее Минпросвещения разослало в регионы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. Региональным органам управления образованием, в частности, поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений.